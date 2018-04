Was weiter auffällt: Sämtlichen acht Gehängten wurden Drogendelikte zur Last gelegt. Was nicht ins Stadtbild passt – und dazu gehören in Singapur Drogenhandel und Drogenkonsum – wird aus dem Weg geräumt.

Traurige Berühmtheit erlangte Singapur, als es in den 1990er-Jahren, gemessen an der Einwohnerzahl, weltweit die meisten Exekutionen vollzog. Diese Liste führt nun zwar der Iran an, doch die Kritik von Menschenrechtlern an Singapur mit seinen knapp sechs Millionen Einwohnern ist damit nicht verstummt. Aus der Sicht von Amnesty verstösst das UNO-Mitglied Singapur gleich doppelt gegen internationales Recht: Zum einen erlaubt der UNO-Pakt II über bürgerliche und politische Rechte die Todesstrafe nur für «schwerste Verbrechen».