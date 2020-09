Sie hat sieben Kinder: Trumps Kandidatin könnte dem obersten Gericht für Jahre den Stempel aufdrücken

Amy Coney Barrett gilt unter Sozialkonservativen schon lange als eine juristische Koryphäe. Die Law School an der University of Notre Dame in South Bend (Indiana) schloss sie 1997 an der Spitze ihres Jahrgangs ab, der immerhin 188 Studentinnen und Studenten stark war. 2002 wurde sie an die Fakultät der katholischen Universität berufen. Damals war sie 30 Jahre alt. 2017 folgte die Nomination für einen Posten an einem Berufungsgericht des Bundes in Chicago (Illinois), auf Vorschlag von Präsident Donald Trump. Der Senat bestätigte Barrett im Oktober 2017 mit 55 zur 43 Stimmen, gegen den Widerstand der Demokraten.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat am Samstag erwartungsgemäss die 48 Jahre alte Amy Coney Barrett als Richterin am Obersten Gericht in Washington nominiert. Die Konservative soll den Sitz der linken Richterin Ruth Bader Ginsburg übernehmen. Während einer Zeremonie im Weissen Haus lobte der republikanische Präsident die Juristin aus South Bend (Indiana) als eine Frau mit «beispiellosen Errungenschaften». Barrett ist, nach Neil Gorsuch (2017) und Brett Kavanaugh (2018) die dritte Nomination Trumps für einen Sitz am Obersten Gericht. Fünf Dinge, die Sie über die designierte Supreme Court-Richterin wissen müssen.

3. Unter Juristen gilt Barrett als Erbin von Antonin Scalia

Vor vier Jahren wurde Amy Coney Barrett in einem TV-Interview über ihre Zeit als rechte Hand von Antonin Scalia am Supreme Court gefragt. Barrett, die dem prominentesten konservativen Richter Amerikas in den Jahren 1998 und 1999 als «Law Clerk» gedient hatte, lachte und sagte: Seither sei es mit ihrer Karriere nur noch bergab gegangen. Scalia sei nicht nur der «intelligenteste und witzigste» Jurist gewesen, für den sie gearbeitet habe, sondern auch ein fordernder Mentor – der ihr beigebracht habe, wie man seine Vorstellungen energisch vertrete, ohne dabei den Respekt vor anderen Meinungen zu verlieren. Angesichts dieser lobenden Worte für Scalia, der 2016 starb, ist es wohl kein Zufall, dass Barrett im konservativen Amerika bereits als Erbin des lebensfreudigen Supreme Court-Richter gilt – ein Sprachrohr, dass die Fähigkeit hat, über das intellektuelle Fundament einer konservativen Rechtsprechung zu diskutieren, ohne dabei abgehoben zu wirken. So ist auch Barrett Anhängerin der These, dass amerikanische Verfassungsartikel und Gesetzestexte wörtlich genommen werden müssten. «Richter sollten keine Politik machen», sagte sie am Samstag.

4. Ihr Glaubensbekenntnis stösst immer wieder auf Vorbehalte

Wie Antonin Scalia auch ist Amy Coney Barrett eine gläubige Katholikin. An ihrem Wohnort South Bend gehört ihre Familie einer charismatischen Bewegung mit dem Namen «People of Praise» an, die gewisse Zeremonien protestantischer Freikirchen mit katholischen Ritualen verbinden. In den Augen des Religionshistorikers John Fea, der an der Messiah University in Mechanicsburg (Pennsylvania) forscht, weckt Barrett damit Erinnerungen an evangelikale Supreme Court-Richter des 19. Jahrhunderts. Fea sagt: «Barrett spricht die Sprache des Glaubens.» In den Augen ihrer Kritiker macht sie das angreifbar. So hielt ihr die Senatorin Dianne Feinstein im Jahr 2017 vor: «Das Dogma lebt laut in Ihnen und das ist beunruhigend.» Barrett kann mit diesem Vorwurf wenig anfangen. Sie antwortete damals, dass sie sehr wohl unterscheiden könne zwischen Rechtsprechung und Glaubensbekenntnis. «Meine persönliche Sicht beeinflusst meine Entscheidfindung nicht.»