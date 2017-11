Nach 37 Jahren an der Macht ist Simbabwes Staatschef Robert Mugabe zurückgetreten. Parlamentspräsident Jacob Mudenda verlas am Dienstag vor den Abgeordneten des Landes das Rücktrittsschreiben Mugabes. Das Parlament in Simbabwe hatte zuvor am Dienstag seine Beratungen über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren gegen Mugabe aufgenommen. Der von ihm gefeuerte Vizepräsident Emmerson Mnangagwa, der als Wunschnachfolger der Armee im Präsidentenamt gilt, hatte Mugabe am Dienstag aufgefordert, die öffentliche Meinung zu respektieren und auf sein Amt zu verzichten. (sda)