14:26 Uhr

(sda) Ein Zeuge berichtet im Fernsehsender n-tv, dass ein mit Sturmmaske und Helm bekleideter Mann in Halle mit einem Sturmgewehr in ein Dönerrestaurant geschossen habe. Zuvor habe der Angreifer eine Art Sprengsatz geworfen, der aber an der Fassade abgeprallt und explodiert sei. In dem Dönerimbiss hätten sich insgesamt fünf bis sechs Gäste aufgehalten, sagte der Zeuge. Er selbst habe sich in der Toilette versteckt.

Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber des TV-Senders, es gebe zwei Tatorte: Den Dönerladen und die Synagoge.

14:08 Uhr

Auch im 15 Kilometer entfernten Landsberg fielen Schüsse, wie eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa bestätigte. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

13:49 Uhr

Wie die Polizei Halle auf Twitter mitteilt, konnte bereits eine Person festgenommen werden.