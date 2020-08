Russland will im Oktober mit Corona-Impfungen beginnen – doch irgendwas ist faul an der Sache

So unterschiedlich sie sind, eines haben Russen und Amerikaner gemein: Sie wollten immer schon schneller sein als der jeweils andere. Bei zentralen Errungenschaften hatten die Amerikaner die Nase bislang meist vorn: erste Atombombe (1945), erster Mann auf dem Mond (1969), erstes Smartphone (2007). Die Russen standen – bis aufs Rennen um den ersten Satelliten, das sie mit ihrem «Sputnik 1» 1957 gewannen – meist als Verlierer da.

Beim Wettlauf um den Titel der schnellsten Supermacht könnte Moskau jetzt aber aufholen. Mindestens, wenn man den russischen Quellen glaubt. Das Riesenreich liess am Wochenende verlauten, dass man bereits im Oktober mit einer Impfkampagne gegen das Coronavirus starten werde. Zuerst sollen Ärztinnen und Lehrer mit dem neuen Impfstoff versorgt werden, danach auch alle anderen 145 Millionen Russen.

Dass ausgerechnet Russland die Nase im Rennen um das Coronawundermittel vorne haben soll, erstaunt Beobachter. Die russische Regierung schien lange überfordert mit dem Virus, schob die Verantwortung auf lokale Behörden ab, führte trotz hoher Ansteckungsgefahr Militärparaden durch und hatte zuletzt mit stark steigenden Infektionszahlen zu kämpfen. 850'000 Russen haben sich bereits mit dem Virus infiziert, mehr als 14'000 sind an Covid-19 verstorben.

US-Virologe warnt die russischen Forscher

Doch Alexander Gintsberg, der Direktor des Instituts Gamaleja in Moskau, berichtet jetzt stolz, man habe einen Impfstoff – und er habe ihn bei sich persönlich bereits getestet.

Basis für den Virenkiller sei ein russisches Mittel gegen Ebola und nicht etwa gestohlene Forschungsdaten. Russische Hacker hatten laut amerikanischen, kanadischen und britischen Behörden in den vergangenen Wochen verschiedentlich versucht, an ausländische Labordaten zu kommen.

An dieser Darstellung gibt es Zweifel. Laut der Weltgesundheitsbehörde WHO sind derzeit nur sechs der weltweit über 100 Corona-Impfstoff-Projekte in der entscheidenden Phase III, in der ihre Wirksamkeit an Menschen getestet wird. Ein russisches Projekt ist nicht darunter. Das hat auch Anthony Fauci, der Direktor des US-Instituts für Infektionskrankheiten zur Aussage verleitet: