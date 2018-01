Offiziell hat er sich noch nicht entschieden. Er halte sich sämtliche Optionen offen, sagte Mitt Romney vor einigen Monaten, als er auf eine mögliche Senatskandidatur in seiner Wahlheimat Utah angesprochen wurde. Nachdem das alte Schlachtross Orrin Hatch aber am Dienstag verlauten liess, er werde sich nach vier Jahrzehnten im November nicht um eine weitere Amtsperiode in der kleinen Parlamentskammer bewerben, rechnet nun ganz Washington mit einem baldigen Comeback des 70-jährigen Republikaners.

Und weil sich der Geschäftsmann und Berufspolitiker Romney im Vor-Ruhestand selbstverständlich bewusst ist, dass er nun wieder unter Dauerbeobachtung steht, passte er rasch sein Profil auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an. Deshalb ist dort nun zu lesen, dass Romney in Holladay wohnt, an der Peripherie von Utahs grösster Stadt Salt Lake City.

Es sind solche aalglatten Manöver, die Freund und Feind bisweilen zur Verzweiflung treiben. Und die immer wieder dazu führen, dass er als Opportunist beschimpft wird. Dabei lernte Willard Mitt Romney das politische Handwerk von der Pike auf, als jüngster Sohn des innovativen Auto-Unternehmers George Romney. Der charmante Patriarch wurde 1962 zum Gouverneur des Industriestaates Michigan gewählt und nutzte dieses Amt, um sich als Sprachrohr des konzilianten Flügels der Republikanischen Partei zu positionieren.