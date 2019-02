Eigentlich hat Bernie Sanders bereits gewonnen. Dem schrulligen Senator aus dem kleinen Ostküsten-Staat Vermont, der sich als demokratischer Sozialist und Revolutionär bezeichnet, gelang es in den vergangenen vier Jahren, die Demokratische Partei von seinen Positionsbezügen zu überzeugen. So treten nun plötzlich fast sämtliche linken Kandidatinnen und Kandidaten, die sich im Rennen um das Weisse Haus befinden, für eine Quasi-Verstaatlichung des Krankenversicherungswesens an. Auch die Erhöhung des Mindestlohnes auf 15 Dollar pro Stunde ist plötzlich, zumindest unter Demokraten, nicht mehr derart umstritten.

Sanders, der seinen Bundesstaat seit 1991 im nationalen Parlament vertritt, will sich aber noch nicht zur Ruhe setzen. Vielmehr möchte der 77-Jährige erreichen, dass seine Ideen nicht nur debattiert, sondern auch umgesetzt werden. Deshalb gab Sanders in einem Gespräch mit dem Fernsehsender CBS, das am Montag ausgestrahlt wurde, seine erneute Präsidentschaftskandidatur bekannt. «Revolutionen werden nicht über Nacht gewonnen», sagte Sanders. Und: Präsident Donald Trump müsse 2020 abgewählt werden, weil er ein Lügner, Sexist und Rassist sei.

Über Nacht zur Bedrohung

Diese feurige Rhetorik war es, die Sanders im Wahlkampf 2016 zu einem Star machte. Anfangs belächelt, entwickelte sich der langjährige Politiker quasi über Nacht zu einer ernsthaften Bedrohung für Hillary Clinton, die damalige Favoritin im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur.