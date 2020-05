Remember Brexit? Wieder einmal droht das Chaos

Eines der ersten Opfer der Corona-Pandemie waren die Gespräche über das Handelsabkommen, welches die Beziehung zwischen Grossbritannien und der EU nach dem Brexit regeln soll. EU-Chefverhandler Michel Barnier erkrankte an Covid19 und auch sein britischer Gegenpart David Frost musste sich in Quarantäne begeben. Jetzt zeigt sich: Es bleibt so kompliziert wie je zuvor. Einig ist man sich bloss, dass man uneinig ist. «Sehr wenig Fortschritt» habe es gegeben, so Frost gestern nach dem Ende der dritten Verhandlungsrunde. Als «sehr enttäuschend» beschrieb Barnier die Ausbeute gleichlautend.

Sie sagen, sie wollen ein Freihandelsabkommen wie Kanada. Aber gleichzeitig wollen sie viel mehr

Michel Barnier, Chefverhandler EU Klemmen tut es an zwei Orten: Bei der Fischerei und bei den Spielregeln, die das Handelsabkommen begleiten sollen. Für die Briten ist die vollständige Kontrolle über ihre Fischgründe ein symbolisches Pfand, das sie nicht aus der Hand geben wollen. Die EU ihrerseits beharrt auf einem langfristigen Deal, der den Zugang der europäischer Fischer in britische Gewässer garantiert. Bei den gemeinsamen Spielregeln will die EU, dass das Vereinigte Königreich sich an gemeinsame Umwelt- und Sozialstandards hält. Die Briten aber wollen sich von den als einengend empfundenen EU-Regeln ein für alle Mal befreien.

Es ist schwierig zu verstehen, weshalb die EU an ihrem ideologischen Ansatz festhält