Zum Vergleich: In der Schweiz verloren im gesamten Jahr 2017 im Strassenverkehr 230 Personen ihr Leben. 14 mehr als 2016. So nachzulesen in der Verkehrsstatistik 2017 des Bundesamts für Strassen.

Nur: In der Schweiz leben 8,4 Millionen Menschen, im Kosovo 1,8 Millionen. Im Verhältnis zur Schweiz gibt es in Kosovo also mindestens mehr als doppelt so viele tödliche Verkehrsunfälle. Denn die im Verhältnis geringere Zahl an Fahrzeugen in Kosovo ist in dieser Rechnung noch gar nicht enthalten.

Schlechte Autos

Der Grund dafür liegt nicht nur bei schlechteren und ungenügend ausgeschilderten Strassen. Die Fahrzeuge sind im Allgemeinen in schlechtem Zustand und erfüllen die Anforderungen Schweizer Strassenverkehrsämter in keinster Weise. Abgefahrene Pneus keine Seltenheit.

Noch gefährlicher wird es jeweils im Sommer, wenn viele Kosovarinnen und Kosovaren aus der Diaspora in Scharen mit ihrem Auto in die Heimat fahren und der Verkehr drastisch zunimmt.

TCS und EDA warnen

Der TCS Schweiz weist auf seiner Homepage darauf hin, dass "die Grüne Karte (internationale Versicherungskarte für Motorfahrzeuge) nicht anerkannt wird". Wer also mit dem eigenen Auto nach Kosovo reist, tut dies ohne Versicherungsschutz. Es lohnt sich vor einer Reise nach Kosovo die eigene Autoversicherung zu kontaktieren und nach den Bestimmungen zu fragen.

Auch das EDA warnt: "Die Strassen sind oft in schlechtem Zustand. Von nächtlichen Überlandfahrten wird abgeraten."

Vorsicht ist auch bei Mietwagen geboten: Wer in der Schweiz bei Avis ein Auto mietet, darf mit diesem zum Beispiel nicht nach Kosovo fahren.