Am Freitag müsse die "Intifada zur Befreiung Jerusalems" beginnen, sagte Hamas-Chef Ismail Hanija am Donnerstag in Gaza. Hanija wiederholte damit einen entsprechenden Aufruf zu einer neuen Intifada vom Mittwoch. Er forderte ausserdem die palästinensische Autonomiebehörde auf, alle Friedensbemühungen mit Israel einzustellen.

Aus Protest gegen die Entscheidung begannen die Palästinenser am Donnerstagmorgen zudem einen Generalstreik. Öffentliche Einrichtungen, Geschäfte, Schulen und Banken im Gazastreifen und im Westjordanland blieben geschlossen.

Im Gazastreifen sowie in verschiedenen Städten des Westjordanlands kam es bereits am Mittwochabend zu ersten Protesten. In Gaza verbrannten Demonstranten Bilder von Trump, US-Flaggen sowie Autoreifen.

Israel stockte derweil sein Militär im Westjordanland auf. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lobte am Donnerstag erneut die Entscheidung des US-Präsidenten. Trumps Name sei damit "für immer mit der Geschichte unserer Hauptstadt verknüpft", sagte er.

Weltgemeinschaft besorgt

In einem Alleingang hatte Trump am Mittwoch Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt und den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angekündigt. Die Weltgemeinschaft reagierte zutiefst besorgt - auch aus Sorge, dass neue Gewalt ausbrechen könnte.

Die Mauer der Jerusalemer Altstadt wurde am Mittwochabend in den Farben der Flaggen Israels und der USA angestrahlt. Auch israelische Oppositionspolitiker begrüssten Trumps Schritt, sprachen sich aber gleichzeitig für neue Friedensgespräche mit den Palästinensern aus.

Israel beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt. Dieser Anspruch wird international nicht anerkannt. Israel hatte 1967 während des Sechstagekrieges den arabischen Ostteil der Stadt erobert und später annektiert. Die Palästinenser sehen in Ost-Jerusalem die künftige Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates.