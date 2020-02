Queen verbietet Harry und Meghan «Sussex Royal»-Titel – dessen Markenwert liegt bei 1,2 Milliarden Euro

Viel Geld ausgegeben – für nichts

Für das Herzogspaar dürfte diese Nachricht mehr als ernüchternd sein. Nicht nur müssen die beiden nun ihre Kanäle und die Website umbenennen, auch dürfen sie ihren Titel nicht mehr verwenden. Auch die als Marke eingetragene Charity «Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex» muss nun geändert werden.

Die Erstellung des Brands habe Harry und Meghan mehrere 10'000 Pfund gekostet, die nun für nichts ausgegeben worden seien. Auch verliert das Paar mit dem prestigeträchtigen Titel einen Grossteil ihres Markenwerts, der die angeheizte und unklare Debatte über die genaue Finanzierung des Paars weiter anheizen und verkomplizieren dürfte.

Für Harry und Meghan ist dies bereits das dritte Mal, dass der Buckingham Palace dem Paar – wohl gerechtfertigt – einen Strich durch die Rechnung macht: Im Januar hat die Queen entschieden, dass die beiden ihre HRH-Titel (seine/ihre königliche Hoheit) abgeben müssen und auch keine «Teilzeit-Royals» sein dürfen, wie es sich Harry und Meghan eigentlich gewünscht hätten.

Dies hat zur Folge, dass das Paar auf lange Sicht keinen Anspruch mehr auf königliche Unterstützungsgelder aus Grossbritannien hat.