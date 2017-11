Der 93-jährige Präsident und dessen Familie seien in Sicherheit. Südafrikas Präsident Jacob Zuma erklärte, Mugabe habe ihm in einem Telefonat gesagt, dass er unter Hausarrest stehe. Es gehe ihm aber gut. In der Hauptstadt Harare blockierten Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge die Zufahrtsstrassen zu den wichtigsten Regierungsgebäuden, zum Parlament und zu den Gerichten.

Das Militär will mit dem Putsch offenbar verhindern, dass Mugabes 52-jährige Frau Grace an die Spitze des Staates rückt. Ihr Aufstieg und der ihr nachgesagte ausschweifende Lebensstil werden selbst von vielen Anhängern des Staatschefs abgelehnt.

Generalmajor Moyo sagte im Fernsehen, es handle sich nur um eine zeitweise Machtübernahme, nicht um einen Putsch. Verbrechen der "Kriminellen" um Mugabe hätten soziales und wirtschaftliches Leid verursacht. Die Verantwortlichen müssten vor Gericht gestellt werden. "Sobald wir unsere Mission erfüllt haben, erwarten wir eine Rückkehr zur Normalität."

Finanzminister Ignatius Chombo, der zur einflussreichen Gruppe um Grace Mugabe gezählt wird, wurde nach Informationen aus Regierungskreisen festgenommen.

Viel Militärpräsenz

Südafrikas Präsident Zuma kündigte an, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika einen Sondergesandten nach Simbabwe zu schicken. Dieser solle mit Mugabe und Armeevertretern zusammenkommen.

In den Strassen der Hauptstadt patrouillierten Soldaten. Das Militär besetzte den staatlichen Fernsehsender. Die Streitkräfte forderten alle Sicherheitskräfte auf, im Interesse des Landes mit den Soldaten zu kooperieren. In der Nacht hatte es Augenzeugen zufolge in Harare mindestens drei laute Explosionen gegeben, auch Schüsse wurden gehört. Insgesamt schien es aber ruhig in der Metropole.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) rief zur Vorsicht auf: Schweizer Bürgerinnen und Bürger in Harare sollen an einem sicheren Ort bleiben, ausserhalb der Hauptstadt soll auf nicht dringende Reisen verzichtet werden. Derzeit seien 260 Schweizerinnen und Schweizer bei der Botschaft in Harare registriert.

Die Botschaft arbeite derzeit nur mit unentbehrlichem Personal und sei für die Öffentlichkeit geschlossen, teilte das EDA weiter mit. Die Aussenministerien mehrerer Länder reagierten ähnlich auf die Verschärfung der Sicherheitslage in Simbabwe. Botschaften mehrerer anderer Länder blieben geschlossen.

Das Statement von Sibusiso Moyo: