«Ich habe Putin gewählt», sagt Irina. Sie verspreche sich davon «aussenpolitische Stabilität» und dass es keinen Krieg gebe, sagt sie. In der Wirtschaft hingegen hofft die eigentlich schon pensionierte, aber noch in einer Fabrik arbeitende Elektronik-Ingenieurin auf Veränderungen: «Ich hoffe, dass die grossen Betriebe, wo viele Menschen arbeiten, stärker gefördert werden», sagt sie und drückt insgeheim sogar die Daumen für einen Regierungswechsel.

Pralinen für die Abstimmung

Nebenbei hat Irina auch noch bei einem Referendum zur lokalen Selbstverwaltung abgestimmt. In vielen Städten haben die örtlichen Wahlkommissionen mit solchen Referenden die Beteiligung nach oben getrieben. Als Belohnung für die Aktivität gab es zudem eine kostenlose Schachtel Pralinen. Auch in Moskau werden Bürger mit Nahrhaftem zum Urnengang gelockt: Vor einem weiteren Wahllokal, der Puschkin-Schule nahe der Jelochow-Kathedrale, sind mehrere Kioske aufgebaut, wo die Wähler nach getaner Arbeit relativ preiswert Wurst, Fisch und Kaviar kaufen können. Die Schlange drinnen zeigt an, dass das Konzept funktioniert.

Auch weniger elegante Methoden kamen zum Einsatz, um die Wahlbeteiligung in die Höhe zu treiben: Mitarbeiter der städtischen Büros gingen in den letzten Wochen von Tür zu Tür, um die Bürger zur Teilnahme zu agitieren, Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes wurden vielfach regelrecht gedrängt, am Arbeitsplatz abzustimmen. So ist die Kontrolle höher, ob die Betreffenden tatsächlich wählen gehen. Wahlleiterin Ella Pamfilowa sprach von sechs Millionen Personen, die im Vorfeld beantragt hatten, nicht an ihrem Meldeort, sondern an einem Platz ihrer Wahl zu wählen. Während die Opposition Wahlfälschungen vermutet, wiegelt die Kommission ab. Die seien durch die Ummeldungen in andere Wahllokale nicht möglich, heisst es.

Beobachter melden Verstösse

Trotzdem meldeten Wahlbeobachter am Sonntagabend mehr als 2500 Verstösse, unter anderem das Mehrfacheinwerfen von Stimmzetteln. Die Wahlkommission bestätigte lediglich einen Fall in der Moskauer Vorstadt Ljuberzy. Dort sei die Wahlurne anschliessend versiegelt und die Mitarbeiter des Wahllokals seien ersetzt worden, teilte eine Vertreterin der Wahlkommission mit.

Wladimir Putin, der bereits am Morgen in der Moskauer Akademie der Wissenschaften wählte, wirkte zuversichtlich. Er habe das beste Programm, versicherte er Journalisten, sei in «Arbeitsstimmung» und mit jedem Ergebnis zufrieden, das ihn weiterregieren lasse. Dieses Ergebnis hat er nun. Die Herausforderer blieben chancenlos. Auch die hohe Wahlbeteiligung entspricht den Erwartungen des Kremls. Die Mobilisierung von Putins Kernwählerschaft hat funktioniert. Im Dezember hatten viele Indikatoren – auch aufgrund des eigentlich schon vorher klaren Ergebnisses, aber auch einer gewissen Unzufriedenheit mit dem Stand der Politik – auf eine beispiellos niedrige Wahlbeteiligung hingedeutet.

Die Opposition hingegen demonstrierte einmal mehr Zerrissenheit: Aus dem sogenannten liberalen Spektrum kandidierten gleich drei Bewerber und nahmen sich gegenseitig Stimmen ab. Der im Ausland bekannteste Oppositionelle Alexej Nawalny hatte hingegen zu einem Wahlboykott aufgerufen. Dieser misslang, auch weil viele Vertreter der Protestbewegung das Ignorieren der Wahl als reine Passivität ablehnten.