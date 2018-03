«Ich habe fünf Mal die Schule gewechselt. Ich wollte nicht, dass mich jemand auf eine Zukunft vorbereitet, die nicht die meine ist.» Maria Alyokhina hat Wort gehalten. Berühmt wurde die 29-jährige Russin als Mitglied des 2011 gegründeten Frauenkollektivs Pussy Riot. Mit provokativen Kunstaktionen im öffentlichen Raum engagiert sich das Kollektiv unter anderem für Anliegen des Feminismus, kämpft gegen Repression im Putin-Regime und erweiterte das Vokabular der russischen Medien mit dem Wort «Feminismus».

Zur Märtyrerfigur wurde Alyokhina, als sie 2012 mit drei Frauen mit bunten, gehäkelten Sturmmasken im Haupthaus der orthodoxen Kirche in Moskau ein Punk-Gebet performte, das die Mutter Gottes zur Feministin erklärte und die unheilige Allianz zwischen dem Putin-Regime und der orthodoxen Kirche anprangerte. Die Aktion wurde im Internet zum viralen Hit. In einem Strafprozess wurden Alyokhina und ihre Mitstreiterin Nadezhda Tolokonnikova zu zwei Jahren Arbeitslager verurteilt. Alyokhina trat dort zeitweise in den Hungerstreik.

Nach der Entlassung gründeten Alyokhina und Tolokonnikowa die unabhängige Nachrichtenplattform ZonaMedia und eine NGO, die sich für Russlands Strafgefangene einsetzt. Während Tolokonnikowa mit US-Produzenten Musikvideos produziert, die gegen Trumps Machismo schiessen, veröffentlichte Alyokhina 2017 die aufrüttelnde Autobiografie «Riot Days» und schuf die dazugehörige Performance, mit der sie derzeit durch Österreich, Deutschland, Ungarn, Luxemburg und die Schweiz tourt. (jst)