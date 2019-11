Proteste werden gewalttätiger: Mit Pfeilbögen für die Freiheit

Die Proteste in Hongkong beschäftigen auch die Schweizer Justiz. Ein in der Schweiz ansässiger Chinese hatte 2018 diverse Gerätschaften aus den USA bestellt und nach Hongkong weitergeschickt; darunter Nachtsichtbrillen und sichtunterbrechende Laserpointer. Die US-Justiz forderte die Schweizer Kollegen auf, den Chinesen auszuliefern, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

In den USA wirft man dem Mann vor, die gefährliche Ware als Spielzeug deklariert und direkt in ein Konfliktgebiet geschickt zu haben. Die Polizei verhaftete den in Hongkong gemeldeten Mann im Wallis und setzte ihn in Auslieferungshaft. Dagegen wehrt er sich gerichtlich. Nun muss das Bundesgericht entscheiden, ob der Mann ausgeliefert wird. Bis dahin bleibt er im Wallis in Untersuchungshaft. (sas)