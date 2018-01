"Wir sind beide richtig glücklich", teilte die Vorsitzende der sozialdemokratischen Labour-Partei am Freitag in Wellington mit. "Wir wollten eine Familie. Aber wir waren nicht sicher, ob das für uns klappt. Deshalb sind die Nachrichten unerwartet und grossartig."

Ardern, die erst seit Oktober im Amt ist, kündigte an, nach der Geburt sechs Wochen Pause machen. In dieser Zeit soll sie Vize-Premier Winston Peters vertreten, der Vorsitzende ihres Koalitionspartners New Zealand First (NZF). Zuhause soll sich die meiste Zeit dann Gayford ums Kind kümmern, ein Journalist mit einer eigenen Angel-Sendung im Programm.

In der internationalen Politik gab es schon längerer Zeit keine schwangere Premierministerin nicht mehr. Allerdings ist Ardern keineswegs die erste Regierungschefin, die im Amt ein Kind bekommt. So wurde Pakistans damalige Premierministerin Benazir Bhutto 1989 zum zweiten Mal Mutter.