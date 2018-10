Frankreich wird ungeduldig. Der Posten des Innenministers, zuständig unter anderem für Polizeifragen und die Terrorbekämpfung, ist seit dem 2. Oktober unbesetzt. Premierminister Edouard Philippe übt das Amt interimistisch aus, doch das will nicht viel heissen.

Emmanuel Macron hält sich derweil am Frankophonie-Gipfel in Armenien auf und lässt per Communiqué ausrichten, er nehme sich «in Ruhe die nötige Zeit für die Bildung einer kohärenten Regierungsequipe».

Die heutigen Minister werden umso unruhiger. Sie befürchten, dass der Rücktritt von Innenminister Gérard Collomb, eines politischen Schwergewichtes, ein grösseres Stühlerücken in der Regierung bewirken wird. Einige Vertreter wie etwa Kulturministerin Françoise Nyssen gelten wegen kleinerer Affären als Hypotheken und sollen ausgewechselt werden.

Vor allem aber scheint Macron nicht mehr Herr der Lage zu sein. Sein etwas vorlauter Vertrauter Christophe Castaner, Sekretär der Macron-Partei La République en Marche, droht mit Rücktritt, falls er nicht Innenminister wird.

«Weder Pilot noch Mannschaft»

Die Opposition, die nach der Wahl Macrons im Mai 2017 ein Jahr lang von der Bildfläche verschwunden war, macht sich wieder bemerkbar. Der Vorsteher der Linksfront, Jean-Luc Mélenchon, beklagte das Vakuum an der Staatsspitze, an der es «weder einen Piloten noch eine Mannschaft» gebe. Die konservativen Republikaner bezeichnen die geplante Regierungsumbildung als «Tragikomödie»; erstmals in der 60-jährigen Geschichte der Fünften Republik finde der Präsident keinen valablen Innenminister.