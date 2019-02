Der Pontifex fuhr am Montag in Abu Dhabi mit einem Kleinwagen am beeindruckenden Präsidentenpalast vor, während gelb-weisser Rauch in den Nationalfarben des Vatikans aus den Flugzeugen aufstieg. Es ist der erste Besuch eines Katholiken-Oberhauptes auf der Arabischen Halbinsel, die als Wiege des Islams gilt.

Am Nachmittag hält Franziskus eine Rede bei einem interreligiösen Treffen, bei dem er auf die Verantwortung der Religionen für den Frieden eingehen will. Am Dienstag feiert der Papst in Abu Dhabi eine grosse Messe, zu der 130'000 Menschen aus der ganzen Region erwartet werden.