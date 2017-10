Bei dem Feuergefecht seien auch mehrere Angreifer getötet worden, berichtete die staatliche Zeitung Al-Ahram am Freitag. Zehn weitere Polizisten wurden verletzt.

Die Polizisten führten dem Bericht zufolge die Razzia an einer Strasse zur Baharia-Oase durch. Die Sicherheitskräfte hatte einen Hinweis erhalten, nach dem sich mehrere Terroristen in der Wüste nahe der Oase in der Region Gizeh versteckt halten sollten.

In den vergangenen Wochen hatte es zahlreiche Angriffe auf Sicherheitskräfte in Ägypten gegeben. Diese gingen wiederum in Razzien verstärkt gegen Islamisten und mutmassliche Terroristen vor.