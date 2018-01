"Lasst uns auf jene achten, die die ungeklärte rechtliche Situation vieler Migranten ausnutzen, weil sie die Sprache nicht kennen oder keine ordnungsgemässen Papiere besitzen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt auf dem Lobito Campus in Iquique am Pazifischen Ozean. "Es gibt keine christliche Freude, wenn man die Türen verschliesst."

Migration basiere immer auf der Hoffnung auf ein besseres Leben. Iquique sei ein "Land der Träume", das Menschen verschiedener Völker und Kulturen beherberge. "Sorgen wir dafür, dass es auch ein Land der Gastfreundschaft bleibt", forderte der Papst. "Nutzen wir diese Chance, um etwas zu lernen und uns von den Werten, der Weisheit und dem Glauben, die die Migranten mitbringen, erfüllen zu lassen."

Franziskus rief die Chilenen dazu auf, Einwanderer nicht von der in Iquique üblichen Gastfreundschaft auszuschliessen. Zur Einführung der Messe vor dem Hintergrund des Pazifischen Ozeans erklang indigene Musik der Aymara, der Ureinwohner des chilenischen Nordens.

Rund 30 Prozent der 330'000 Einwohner von Iquique sind Einwanderer, vor allem aus den Nachbarländern Peru und Bolivien, aber auch aus Venezuela, Kuba und dem bitterarmen Haiti. Viele von ihnen arbeiten im Bergbau in der Wüstenregion. "Inzwischen gibt es eine regelrechte Mafia, die immer mehr Haitianer ins Land lockt, das grenzt schon an Menschenhandel", sagte die Chile-Referentin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, Margit Wichelmann.

Weit weniger an Messe als erwartet

An der dritten Papstmesse in Chile nahmen knapp 100'000 Menschen teil, weit weniger als erwartet. Auch am Vortag im südlichen Temuco war die Teilnahme relativ gering. Dort prangerte Franziskus die Unterdrückung der indigenen Mapuche an. In Santiago de Chile waren bei der ersten Messe am Dienstag rund 400'000 Menschen zusammengekommen.

Der Papst schloss in Iquique seinen dreitägigen Besuch in Chile ab. Nach einer Abschiedszeremonie am Flughafen von Iquique sollte er weiter in die peruanische Hauptstadt Lima reise,

Am Freitag will der Papst im peruanischen Ort Purto Maldonado mit Vertretern der indigenen Amazonas-Völker zusammenkommen, deren Lebensstätten vom illegalen Bergbau bedroht werden. "Die Schönheit Lateinamerikas ergibt sich aus dem vielseitigen Antlitz seiner Völker", sagte Franziskus zu seinem Abschied aus Iquique.