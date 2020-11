Papst baut nach Finanzskandalen im Vatikan die Kontrollen um

Hintergrund ist auch, dass viele Organe des Kirchenstaates über Einzelkassen verfügen und die Geldströme als teils undurchsichtig gelten. Für Schlagzeilen hatten unter anderem verlustreiche Immobiliengeschäfte in London gesorgt. Dazu laufen auch juristische Ermittlungen.

Der Vatikan veröffentlichte am Donnerstag auch ein Schreiben von Franziskus vom 25. August, in dem der Papst die Änderungen fordert. Darin ist die Investitionen des Staatssekretariats in London erwähnt. Nach Angaben von Vatikansprecher Matteo Bruni gab es am Mittwochabend eine Planungssitzung mit dem Papst, um die Änderungen in kurzer Zeit voran zu treiben.