Palme-Sohn glaubt an Erkenntnisse der Ermittler

Palme war am 28. Februar 1986 auf dem Heimweg aus einem Kino in Stockholm auf offener Strasse erschossen worden. Seine Frau überlebte die Tat leicht verletzt. Sein Sohn Mårten und dessen damalige Verlobte waren mit den beiden im Kino. Die Staatsanwaltschaft hatte Engström am Mittwoch als mutmasslichen Täter ausgemacht. Weil dieser jedoch bereits vor 20 Jahren starb, kann keine Anklage mehr erhoben werden. Die Ermittlungen werden deshalb eingestellt.