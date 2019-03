Dies schrieben die beiden Männer aus dem Video in einem Manifest, das die Zeitung "Folha de S. Paulo" am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichte.

Das Video hatte Bolsonaro am Mittwoch auf sein Twitter-Konto gestellt und damit für Schock, Kritik und Empörung gesorgt. Dazu schrieb er unter anderem, auch wenn er sich dabei nicht wohl fühle, solle die Bevölkerung dies sehen und selbst ihre Schlüsse ziehen. Darstellungen wie diese seien mittlerweile üblich im Karneval, fügte er hinzu. Angesichts der Kritik ruderte Bolsonaro Stunden später zurück und liess mitteilen, er habe nicht den Karneval allgemein kritisieren wollen.

Einer der beiden Darsteller hatte auf einer Strassenbühne in São Paulo am Montag dem Publikum das Gesäss gezeigt und sich mit der Hand an den After gefasst. Später bückte er sich, während ein zweiter Darsteller ihm auf den Kopf urinierte. Der Zeitung zufolge haben die beiden Männer die Stadt verlassen - aus Scham, auf der Strasse angesprochen zu werden und aus Furcht vor Repressalien von Anhängern des Präsidenten. Auch wurden keine Namen veröffentlicht.