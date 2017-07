Beim Treffen mit Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast wandte sich der 71-jährige Trump am Donnerstag dessen Ehefrau Brigitte zu und versuchte sich an einem Kompliment: «Sie haben sich so gut gehalten.»

Dabei lassen sich seine Blickrichtung und Bewegungen so deuten, dass er mit beiden Händen die Form ihrer Hüften beschreibt - eindeutig ist die Geste aber nicht.

«Schön ist das»

Anschliessend drehte sich Trump zu Emmanuel Macron um und bekräftigte noch einmal von Mann zu Mann, wie wohlgeformt doch die Frau seines 39-jährigen Amtskollegen sei.

«Schön ist das», schloss Trump seine Ausführungen - jetzt wieder an Brigitte Macron, 64, gewandt. Ihre Mimik ist nicht zu erkennen, da sie mit dem Rücken zur Kamera neben Trumps Frau Melania, 47, steht.

Fremdschämen oder Kompliment?

Im Netz blieben Trumps Worte nicht lange unkommentiert. Während einige Nutzer ihm empfahlen, das mit den Komplimenten lieber nochmal zu üben und die Szene als «Inbegriff der Fremdscham» bezeichneten, wollten andere kein Problem darin erkennen: Schliesslich habe doch bloss ein Mann einer Frau ein harmloses Kompliment zu ihrem Aussehen gemacht.