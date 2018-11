Der UNO-Migrationspakt war bislang in Österreich kaum ein Thema. Bundeskanzler Sebastian Kurz nannte den im Juli beschlossenen, rechtlich unverbindlichen Rahmenplan der 193 Mitgliedsstaaten «keine übermässig grosse Sache». Man werde sich auch noch mit der Schweiz abstimmen und dann entscheiden. Die UNO-Sonderbeauftragte für Migration, Luise Arbour, erinnerte daran, dass Österreichs Diplomaten «sehr aktiv» an dem Pakt mitgearbeitet hätten: «Es gab genügend Gelegenheit, Einwände vorzubringen.»

Offensichtlich konnte Kurz seine Position gegen den rechten Partner FPÖ nicht durchsetzen. Beim Auftritt vor den Medien am Mittwoch war sichtbar, wer in dieser Frage das Sagen hat: Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Innenminister Herbert Kickl. Strache gab hinterher in einem Interview zu, die Unterzeichnung des Pakts wäre «ein Bruch des Koalitionsvertrags gewesen». Und, was er freilich nicht sagte, das frühe Ende der Kanzlerkarriere von Kurz.

So hörte sich der derzeitige EU-Ratsvorsitzende nach kurzer Einleitung widerspruchslos das Schreckensszenario an, mit dem Strache und Kickl die Ablehnung des UNO-Pakts begründeten: Österreich verliere seine Souveränität, in Migrationsfragen selbst zu entscheiden, «wer kommen darf und wer nicht»; zwischen legaler und illegaler Migration werde nicht unterschieden; «Migration darf kein Menschenrecht werden», das der unkontrollierten Zuwanderung Tür und Tor öffne; die UNO-Staaten würden rechtlich dazu verpflichtet, den Pakt umzusetzen. Kickl fügte noch das bekannte FPÖ-Diktum hinzu: «Österreich ist kein Einwanderungsland.»

Kein Recht auf Migration

Heimische Experten kritisieren zwar die schwammigen Formulierungen in dem Papier, dies sei eben ein Kompromiss von 193 Mitgliedsstaaten. Doch der Wiener Völkerrechtler Manfred Nowak widerspricht den FPÖ-Aussagen vehement: Aus dem Vertragstext sei ein Recht auf Migration nicht ersichtlich, «das wird es auch in 20 Jahren nicht geben». Auch die Behauptung einer rechtlichen Bindung des Pakts sei falsch: Es gehe darum, den Unterzeichnerstaaten einen Rahmen vorzugeben, wie sie mit Migration vernünftig umgehen sollen.