Nach Angaben der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen auf Twitter befanden sich unter den Geretteten auch auch ein drei Monate alter Säugling und sein dreijähriger Bruder.

Vergangene Woche hatte die "Ocean Viking" insgesamt 215 Menschen an Bord genommen. Eine mit Zwillingen schwangere Frau und ein Mann wurden mit einem Helikopter vom Schiff geholt, bevor dieses am Wochenende in den Hafen der italienischen Stadt Messina einlief.