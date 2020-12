Nordirland-Expertin befürchtet weitere Spaltung nach Brexit

In der britischen Provinz Nordirland droht nach Einschätzungen einer Expertin nach vollzogenem Brexit eine weitere Spaltung der Gesellschaft. «In einer schwierigen Situation ist die Frage immer: Wer ist Schuld daran?», sagte die Konfliktforscherin und Nordirland-Expertin des Thinktanks UK in a Changing Europe, Katy Hayward, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Brexiteers werden den Brexit-Gegnern die Schuld an der Situation geben. Die Brexit-Gegner werden den Brexiteers die Schuld geben. Jeder wird ein einfaches Ziel haben.»