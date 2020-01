Nichts als inszenierte Show? Iranische Journalistin erhebt Vorwürfe wegen Trauermärschen

Mit Tränen, Schreien und schmerzverzerrten Gesichtern: So reagierte die nordkoreanische Bevölkerung auf den Tod von Diktator Kim Jong-Il 2011. Alles Fake, kann gar nicht sein, urteilte die Weltöffentlichkeit und bemitleidete die gebeutelte Bevölkerung des kommunistischen Landes, die von ihrem Regime zum Trauern verdonnert und zum öffentlichen Schluchzen gezwungen worden war.

Ähnlich wie in Nordkorea sei die Situation derzeit im Iran, schreibt die in den USA lebende iranische Journalistin Masih Alinejad in einem Beitrag für die Zeitung «Washington Post». Von den Bildern der Massen, die in Teherans Strassen den Tod des Generals Qassem Soleimani betrauern, solle man sich nicht täuschen lassen. «Klar hatte Soleimani Anhänger. Doch das Regime lässt hier sicher nichts anbrennen», schreibt die 43-jährige Regimekritikerin. In der Stadt Ahvaz, wo besonders viele für Soleimani auf die Strasse gegangen seien, habe die Regierung Schüler und offizielle Vertreter zur Teilnahme an den Trauermärschen gezwungen. «Schüler mussten in den Schulen Aufsätze über Soleimani schreiben. Die jüngsten wurden ermuntert, für Soleimani zu weinen.»