Eine Szene, die aus einem Spionageroman stammen könnte: Im Dezember 2016 treffen sich zwei britische Journalisten in einem Londoner Pub zu einem Gespräch mit einem ehemaligen Geheimdienstagenten mit guten Kontakten zu russischen Oligarchen. «Haben Sie von mir gehört?», fragt der Mann den Reporter Luke Harding. Dieser antwortet: Nein, obwohl er doch von 2007 bis 2011 für den «Guardian» aus Moskau berichtet, und sein Interesse an den Machenschaften des russischen Präsidenten Wladimir Putin nie verloren hatte. «Gut so», antwortet der Mann, der sich Christopher Steele nennt.

Dann sagt er den beiden investigativen Journalisten: Wer herausfinden wolle, wie der künftige US-Präsident zu seinem Vermögen gekommen sei, müsse seine Immobilientransaktionen untersuchen. Ausserdem sei es sinnvoll, einen Blick auf das Sexleben des bald schon mächtigsten Mannes der westlichen Welt zu werfen.

Die Motive des Agenten

Heute ist der Name des Mannes, der diese Andeutungen machte, weltweit ein Begriff: Steele war es, der im Wahlkampf 2016 ein «Dossier» zusammenstellte, in dem die zahlreichen Kontakte zwischen dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, seinem Umfeld und russischen Regierungskreisen dokumentiert waren – und nach dessen Lektüre zumindest der Eindruck entstand, als habe Moskau Trump unter Kontrolle. Im Dezember 2016 machte Steele bloss Andeutungen über den Inhalt des 35 Seiten zählenden Dokuments, das damals in Geheimdienstkreisen und unter Medienschaffenden in Washington kursierte. In seinem Buch «Collusion», das am Donnerstag in den USA auf den Markt kam, beschreibt der britische Journalist Harding nun ausführlich, wie das «Dossier» zustande kam – und welche Motive den ehemaligen M16-Agenten dazu antrieben, sich an die Fersen des heutigen Präsidenten zu heften.

Steele, der seit der Veröffentlichung seiner Arbeit untergetaucht ist, ist demnach immer noch davon überzeugt, dass «70 bis 90 Prozent» des «Dossiers» der Wahrheit entsprechen – wie diverse Zeitungsrecherchen und strafrechtliche Ermittlungen zwischenzeitlich gezeigt hätten. Ausserdem soll Steele gesagt haben: «Ich befasse mich mit diesem Land seit 30 Jahren. Warum würde ich diese Dinge erfinden?»

In den Augen vieler Anhänger des Präsidenten lautet die Antwort auf diese rhetorische Frage: um dem heutigen Präsidenten zu schaden. Trump spricht in diesem Zusammenhang von einer «Hexenjagd». In der Tat gibt es im Umfeld des «Dossiers» einige Ungereimtheiten, die auch Demokraten Sorgen bereiten.

«Untergang hat erst begonnen»

Der ehemalige britische Geheimdienstagent war kein gewöhnlicher Privatdetektiv. Steele war, auch dank seiner Arbeit im Fifa-Bestechungsskandal, bei amerikanischen Ermittlungsbehörden hoch angesehen. Trump-treue Republikaner behaupten deshalb, dass das «Dossier» der Bundespolizei FBI als Grundlage diente, im Sommer 2016 strafrechtliche Ermittlungen gegen den Wahlkampfstab des heutigen Präsidenten aufzunehmen.

Offen bleibt, wie der Spionagekrimi um Christopher Steele enden wird. Experten zeigen sich überzeugt davon, dass der amerikanische Sonderermittler Robert Mueller auf der Suche nach einer «Smoking Gun» – einem klaren Beweis für eine illegale Kooperation zwischen dem Kreml und dem Trump Tower – scheitern werde, vielleicht auch, weil die Russen zu geschickt vorgegangen seien. Der britische Journalist Luke Harding allerdings sagt: «Die Agonie des Donald J. Trump hat eben erst begonnen.»