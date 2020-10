Neue Proteste in Thailand - Mögliche Sondersitzung des Parlaments

Die Demokratiebewegung in Thailand gewinnt immer weiter an Fahrt. Auch am Montag kam es in der Hauptstadt Bangkok und in anderen Regionen des Landes wieder zu Protesten gegen die Regierung. Wegen der anhaltenden Demos will Parlamentssprecher Chuan Leekpai voraussichtlich am Freitag mit Regierungs- und Oppositionsvertretern zusammenkommen. Bei dem Treffen soll die Möglichkeit einer Sondersitzung des Parlaments zu den Protesten und der politischen Lage in dem südostasiatischen Land besprochen werden, berichtete die Zeitung «Bangkok Post». Auch das Kabinett will Medienberichten zufolge am Dienstag über das Thema beraten.