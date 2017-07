Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat die schweren Krawalle in Hamburg am Rande des G20-Gipfels scharf kritisiert. "Die entfesselte Gewalt und ungehemmte Brutalität, auf die die Polizei in diesen Tagen des G20-Gipfel immer wieder getroffen ist, verurteile ich auf das Schärfste", sagte Merkel nach Abschluss des G20-Gipfels am Samstag in Hamburg.

Es gebe nicht die geringste Rechtfertigung für die "brutalen Angriffe ... auf das Leben der Polizisten", fügte sie hinzu. Wer so handle, dem gehe es nicht um politische Kritik oder um besseres Leben der Menschen auf der Welt. "Wer so handelt, der stellt sich ausserhalb unseres demokratischen Gemeinwesens", sagte sie.

"Es gibt offensichtlich Menschen, die keinerlei Interesse daran haben, dass in der Sache etwas erreicht wird", kritisierte Merkel. "Hier wurde exzellente Arbeit geleistet", lobte Merkel die Polizei. Die anderen G20-Gipfelteilnehmer hätten sie gebeten, der Polizei ausdrücklich ihren Dank zu übermitteln. (sda)