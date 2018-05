Seit dem Ende des von Saddam Hussein gestarteten achtjährigen Kriegs mit dem Irak (1980–1988) sei es klar gewesen, dass die USA versuchen würden, die Islamische Republik mit anderen Mitteln zu bekämpfen. So echauffierte sich der stellvertretende Kommandant der iranischen Revolutionsgardisten, Hossein Salami, in der Nacht zum Mittwoch.

Dazu gehörte auch das Atomabkommen, welches von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen sei. Gemeinsam mit anderen Hardlinern sieht sich Salami «in der konsequenten Ablehnung des schändlichen Deals» bestätigt, den Staatspräsident Hassan Rohani «gegen den Willen des Volkes» geschlossen habe. Zu Beunruhigung bestünde jedoch kein Anlass, da man sich auch «auf die gefährlichsten aller Szenarien» hervorragend vorbereitet habe.

«Frei erfundene Unterstellung»

Ein Krieg mit Israel steht offenbar nicht auf der iranischen Agenda. Mit zwölfstündiger Verspätung dementierte das Teheraner Aussenministerium am Donnerstagabend eine iranische Beteiligung an den von Israel gemeldeten Raketenangriffen auf den Golanhöhen. Es handle sich dabei um «frei erfundene Unterstellungen», um Angriffe auf syrische Stellungen zu rechtfertigen.

Auch Berichte über iranische Militärstellungen in Syrien wurden in der iranischen Hauptstadt als «Propagandalüge» zurückgewiesen. In dem Bürgerkriegsland seien lediglich «Militärberater» stationiert. Sie koordinieren die Aktivitäten der libanesischen Hisbollah, die nach ihrem Sieg bei den Parlamentswahlen im Libanon am letzten Wochenende ebenfalls kein Interesse an einem Krieg mit Israel haben dürfte.

Trotz Wut und spürbarer Verunsicherung sehen die iranischen Hardliner offenbar keine Notwendigkeit zu überstürzten Reaktionen. Nach der internationalen Empörung über den amerikanischen Alleingang glauben sie, die Zeit auf ihrer Seite zu haben. Fast schon gönnerhaft will man Staatspräsident Rohani den notwendigen Handlungsspielraum geben, um gemeinsam mit den Europäern den «schlechten Deal» mit dem Westen doch noch zu retten.

Die Hoffnung aufgegeben

Ob eine von Hassan Rohani angekündigte konstruktive Zusammenarbeit mit den Befürwortern der Abkommen zu «einer Win-win-Situation für alle» führen wird, will freilich selbst der iranische Staatspräsident nicht garantieren. Falls sich die ohnehin spärlichen Gegenleistungen jedoch weiter vermindern sollten, gebe es keinen Grund, an dem Abkommen noch festzuhalten, warnte auch der iranische Architekt des Atomabkommens, Mohammed Dschawad Zarif.