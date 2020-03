Nach Polit-Beben: Thüringen hat wieder einen Ministerpräsidenten – er verweigert AfD-Höcke den Handschlag

(dpa/mwa) Der Linke-Politiker Bodo Ramelow ist im ostdeutschen Land Thüringen im dritten und letzten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Der 64-Jährige erhielt am Mittwoch im Regionalparlament in Erfurt die benötigte, einfache Mehrheit der Stimmen.

Zuvor hatte Ramelow in den beiden ersten Wahlgängen die dabei erforderliche Mehrheit verfehlt. Der 64-Jährige nahm die Wahl an. Sein Gegenkandidat Björn Höcke von der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland (AfD) war ebenfalls in den ersten beiden Wahlgängen gescheitert und trat zur dritten Abstimmung gar nicht mehr an. Als Höcke Ramelow zur Wahl gratulieren wollte, verweigerte dieser ihm den Handschlag. «Das kann man als ungehobelte Manieren betrachten», sagte Ramelow in seiner Ansprache. Er könne Höcke aber erst die Hand geben, wenn er sehe, dass für Höcke und die AfD die Demokratie im Vordergrund stehe.