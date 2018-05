Süsse Versuchung auf der Autobahn: Zwölf Tonnen flüssige Schokolade haben sich am Mittwoch in Polen über eine Schnellstrasse ergossen. Der mit der Leckerei beladene Tanklaster hatte aus zunächst ungeklärter Ursache die Befestigung am Mittelstreifen gerammt, er stürzte um und gab seine süsse Ladung frei.