Nach endlosem Streit der Kompromiss: Aus diesen fünf Gründen ist die EU-Einigung historisch

Im Kampf gegen die Corona-Rezession werden auf EU-Ebene insgesamt 1,8 Billionen Euro (1800 Milliarden) mobilisiert. So viel war noch nie. Bestandteile sind das Corona-Hilfspaket mit total 750 Milliarden Euro und der neue EU-Haushalt (2021-2027) von 1074 Milliarden.

Nach fünf Tagen, viel Streit und vier durchverhandelten Nächten mit wenig Schlaf war es um 5 Uhr 31 heute Morgen soweit: «Deal!», schrieb der EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich zusammengerauft und sich auf eine gemeinsame Antwort auf die «grösste Krise seit Bestehen der Europäischen Union» gegeben, so Bundeskanzlerin Angela Merkel. «Ein historischer Tag für Europa», kommentierte der französische Präsident Emmanuel Macron. Hier ist weshalb:

2. Historisch: Gemeinsame Schulden

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte nehmen die EU-Staaten in einem grösseren Rahmen gemeinsame Schulden an den Kapitalmärkten auf. Das heisst: Es sind keine nationalen Schulden, sondern europäische Schulden, für die die EU-Staaten solidarisch haften. Deutschland steht für Italien ein. Österreich für Spanien und umgekehrt.