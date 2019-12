Nach der Wahlschlappe: Wer führt Labour aus der Krise?

Während die Konservativen unter Premierminister Boris Johnson ihren glänzenden Wahlsieg feiern, ist in der Labour-Party der Streit um die Nachfolge des Vorsitzenden Jeremy Corbyn voll entbrannt. Über die beste Person hinaus geht es dabei um die inhaltliche und regionale Ausrichtung der alten Arbeiterpartei, die unter ihrem 70-Jährigen Vorsitzenden stark nach links gerückt war.

Normalerweise steht in Grossbritannien nach einer Wahl die Regierung im Mittelpunkt, meist stellt der Premierminister schon am ersten Wochenende ein neues Team zusammen. Johnson hingegen reiste stattdessen in den Norden Englands, wo am Donnerstag reihenweise Wahl­bezirke zum ersten Mal seit Jahrzehnten mehrheitlich für die Tories votiert hatten. Für eine Art Siegesfeier kam Johnson demonstrativ nach Sedgefield (Grafschaft Durham); den gleichnamigen Wahlkreis hatte ein Vierteljahrhundert lang der ExLabour-Premier Tony Blair (1997–2007) im Unterhaus vertreten.

Heute Montag will Johnson lediglich die zurückgetretene Kulturministerin Nicola Morgan ersetzen sowie einige Staatssekretärsposten neu besetzen. Ein grosses Revirement des Kabinetts, so suggerieren es seine PR-Berater in der Downing Street, soll es erst im Februar, nach dem EU-Austritt, geben. Dadurch diszipliniert der Regierungschef die Mitglieder seines derzeitigen Teams und lenkt die Aufmerksamkeit der Medien voll auf das Hauen und Stechen bei Labour.

So wenig Mandate wie zuletzt 1935

Nachdem der seit vier Jahren amtierende Corbyn seine Partei bei der Wahl 2017 um beinahe zehn Punkte auf 40 Prozent gebracht hatte, fiel Labour am Donnerstag auf 32,1 Prozent zurück. Zwar lag dieses Ergebnis höher als bei den ebenfalls verlorenen Wahlen 2010 und 2015; durch das Mehrheitswahlrecht holte die 119 Jahre alte Partei aber lediglich 202 Mandate, so wenig wie zuletzt 1935.

Woran das lag? Corbyn und seine engsten Verbündeten sprachen in ersten Stellungnahmen davon, der EU-Austritt habe alle anderen Themen überlagert. Finanzsprecher John McDonnell kritisierte zudem die überwiegend rechtsgerichtete Presse des Landes: Der Spitzenkandidat sei als Sicherheitsrisiko für die Wirtschaft verteufelt worden. Corbyn selbst freute sich darüber, man habe trotz der Wahlniederlage «die thematische Debatte gewonnen».

Tatsächlich schienen sich die beiden grossen Parteien im Wahlkampf häufig zu überbieten mit Versprechen an die Bevölkerung, deren Finanzierung weitgehend offenblieb. Wie die Labour-Party schon vor zwei Jahren hat Premier Johnson diesmal ein umfangreiches staatliches Investitionsprogramm angekündigt. Dafür solle notfalls auch mehr Kredit zu Niedrigzinsen aufgenommen werden. Das von den Tories seit 2010 verfolgte eiserne Sparprogramm und die damit verbundene Schrumpfung des Staates ist also vom Tisch.

Dem klaren Eintreten Johnsons für den Brexit setzte Labour das Versprechen von Neuverhandlungen mit Brüssel sowie ein anschliessendes zweites Referendum entgegen, bei dem Corbyn neutral bleiben wollte. Diese Position habe der Partei massiv geschadet, glaubt Caroline Flint, eine der 59 abgewählten Abgeordneten. EU-Freunde wie Corbyns Londoner Wahlkreisnachbarn Emily Thornberry und Keir Starmer trügen Mitschuld an der Niederlage. Darüber hinaus habe sich die Partei zu sehr von der Stammwählerschaft in der Mitte und dem Norden Englands wegentwickelt und werde von der städtischen Elite, besonders in der Hauptstadt, dominiert.

Long-Bailey als Favoritin der linken Parteispitze

Neben der erfahrenen Thornberry, bisher aussenpolitische Sprecherin, und dem Brexit-Experten Starmer streben mehrere Frauen um die 40 den Vorsitz der Partei und damit auch der Fraktion im Unterhaus an. Dazu gehören die eher zur Parteirechten zählende Jessica Phillips aus Birmingham ebenso wie ein Trio, das Wahlkreise im Grossraum Manchester vertritt. Die wirtschaftspolitische Sprecherin Rebecca Long-Bailey gilt als Favoritin der linken Parteispitze, Bildungssprecherin Angela Rayner wird nachgesagt, sie mache die Tories nervös. Lisa Nandy weist als Hinterbänklerin seit Jahren vergeblich auf die Vernachlässigung alter Industriestädte wie ihrem Wahlkreis Wigan hin.