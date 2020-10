Mord an Lehrer: Frankreich verspricht Rahmenvorgaben für Schulbeginn

Nach der brutalen Mordattacke auf einen Lehrer will Frankreich Lehrkräften dabei helfen, mit Schülerinnen und Schülern über die Tat zu sprechen. Es werde «klare Rahmenvorgaben» geben, wie das Vorgefallene nach Ende der Ferien thematisiert werden soll, erklärte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer der Sonntagszeitung «Journal Du Dimanche». Die Lehrer-Gewerkschaften hätten um Vorgaben gebeten, so Blanquer. «Diesen Rahmen werden wir gemeinsam für den ersten Tag nach den Ferien erstellen, aber auch langfristig im Sinne einer Stärkung der Werte der Republik.» Frankreichs Schulen sind derzeit wegen der Herbstferien zu, der Unterricht beginnt erst wieder am 2. November.