Miss Alternative Fakten tritt ab: Für Trump erfand Conway Terroranschläge und machte verbotene Mode-Werbung

Das teilte Conway ihren 3,3 Millionen Followern auf Twitter mit. Das Weisse Haus verlasse sie in tiefer Dankbarkeit für die Ehre, dem Präsidenten gedient haben zu dürfen, schrieb die 53-Jährige.

Conway war so etwas wie der Fels in der schäumenden Brandung von Donald Trumps Weissem Haus. Die Juristin aus New Jersey hatte sich als Wahlkampfmanagerin des späteren Präsidenten einen Namen als schnelldenkende und kompromisslos auftretende Strategin gemacht. Conway war die erste Frau in der US-Geschichte, die als Wahlkampfleiterin ihren Kandidaten ins Weisse Haus gehievt hat.

«Alternative Fakten» und erfundene Anschläge

Im Dezember 2016 bedankte sich Trump bei Conway, indem er sie zu seiner persönlichen Beraterin beförderte. Conway absolvierte in den Jahren danach unzählige Auftritte in TV-Shows und an Pressekonferenzen, an denen die drahtige, elegante Frau mit ihrer abgeklärten Art Journalisten fast zur Weissglut trieb. Weltweite Berühmtheit erlangte Conway im Januar 2017, als sie in der Fernsehsendung «Meet the Press» von MSNBC den Begriff «Alternative Fakten» («alternative facts») prägte.

Donald Trump behauptete kurz davor, dass deutlich mehr Menschen seiner Amtseinsetzung in Washington beigewohnt hätten, als vier Jahre zuvor bei Barack Obama. Als Conway mit Fotos konfrontiert wurde, die das genaue Gegenteil bewiesen, stritt sie ab, dass das Weisse Hause Unwahrheiten verbreite und bezeichnete die offiziellen Statements stattdessen – eben – als «Alternative Fakten».