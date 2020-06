Minneapolis will die Polizei abschaffen – eine andere US-Stadt hat dies schon getan: mit Erfolg

Dem Entscheid des Stadtrats gingen tagelange Proteste voraus, in denen die Menschen mit dem Slogan «Defund the Police» forderten, der Polizei die Mittel zu kürzen. Nach der Ankündigung aus Minneapolis gaben auch diverse andere Städte in den USA bekannt, den Polizeibehörden Gelder zu streichen oder Reform-Massnahmen einzuleiten:

Die Mitglieder des Stadtrats, die für die Auflösung des MPD gestimmt haben, erklärten, dass man die Sorgen der Bevölkerung gehört habe. Man habe so entschieden, weil George Floyd, ein unbewaffneter Mann, von der städtischen Polizei getötet worden sei und es mittlerweile klar wurde, dass es in vielen Städten der USA nicht gelungen sei, die Polizei zu reformieren, damit diese dem Gemeinwohl diene.

Die Stadt will ihre Polizeibehörde komplett abschaffen und mit einer Behörde ersetzen, welche näher an den Bewohnern der Stadt ist und ihre Arbeit im Sinne der Gesellschaft verrichten. Auch sollen der Polizei Gelder für militärische Ausrüstung wie Panzer und Granatwerfer gestrichen werden, das Geld dafür ins Schul- und Sozialwesen fliessen. Genaue Pläne für die Umsetzung des Stadtrats liegen derzeit noch nicht vor, würden aber erarbeitet werden.

Die Entscheidung des Stadtrats von Minneapolis hat es in sich: 9 der 13 Mitglieder haben sich am Montag dafür ausgesprochen, die städtische Polizeibehörde Minneapolis Police Department (MPD) aufzulösen und komplett reformiert wieder aufzubauen. Auch wenn sich der Bürgermeister der Stadt klar dagegen ausgesprochen hat, muss der Entscheid des Stadtrats nun umgesetzt werden.

Während in vielen US-Städten nach dem Tod von George Floyd teilweise gewaltvoll demonstriert wurde und es zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei kam, blieb es in einer Stadt trotz der Demonstrationen ruhig und friedlich: in Camden, im Bundesstaat New Jersey.

Auch wenn die Stadt mit 70'000 Einwohnern für amerikanische Verhältnisse eher klein ist, so nimmt sie doch eine Vorreiterrolle bei der Polizeiarbeit ein. Anstatt in militärischer Ausrüstung auf Demonstranten einzuschlagen, patrouillierten die Beamten in ihren Alltagsuniformen. Es blieb friedlich. Und dabei ist Camden an und für sich keine Vorzeigestadt. 90 Prozent der Menschen sind schwarz und arm, die Stadt trug lange den Beinamen «Murder Capital of the Country». Denn Morde und Zwischenfälle mit der Polizei gehörten fast zur Tagesordnung.

Geändert hat sich dies erst, als der Chef der städtischen Polizei, das City of Camden Police Department, entschieden hat, die eigene Polizeibehörde aufzulösen und alle Polizisten und sich selber zu entlassen. Die «unfixierbare» Korruption innerhalb der Polizei sei nicht mehr reformierbar und die Kriminalität in der Stadt kaum mit den üblichen Polizeimassnahmen bekämpfbar. Denn die meisten Polizisten waren weder schwarz, noch lebten sie in Camden. Ihnen fehlte somit das Verständnis für die Bürger in der Stadt.

Anstelle der Stadtpolizei wurde eine neue Truppe, das Camden County Metro Police Department, gegründet, welches seit 2012 für den gesamten Bezirk Camden zuständig ist. Viele der ehemaligen Polizisten wurden zwar – mit deutlich weniger Gehalt – wieder eingestellt, die Truppe jedoch mit neuen Polizisten aus der Region stark verjüngt, so dass Bürgernähe hergestellt werden konnte.