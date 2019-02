Bei einem Brand in Paris sind in der Nacht auf Dienstag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch wurde bei dem Feuer in einem achtstöckigen Haus im 16. Pariser Bezirk im Westen der französischen Hauptstadt schwer verletzt, wie die französische Feuerwehr mitteilte.

Mindestens 27 weitere Personen erlitten zudem leichte Verletzungen. Die Feuerwehr war mit 200 Einsatzkräften vor Ort.