Vor drei Jahren erst hatte die chinesische Führung ihr Projekt erstmals vorgestellt. Mit Milliarden Dollars hat der Wirtschaftsgigant China seitdem 65 Länder geködert – zuletzt EU-Kernland Italien. Die Wiederbelebung der Seidenstrasse – was sentimental nach Marco Polo und Kamelkarawane klingt – nimmt rasant Konturen an. Mit dem antiken Handelsweg, der einst den Fernen Osten mit Europa verband, hat Chinas jüngstes Prestigeprojekt freilich nur wenig zu tun. Vielmehr haben die Chinesen mit dieser Bezeichnung noch untertrieben. Was Peking vorschwebt und bereits umsetzt, ist ein gigantisches und umfassendes Handelssystem, das von Südasien über Afrika bis nach Europa und Amerika reichen wird. Auch die Arktis und Südamerika sollen dazugehören, also praktisch die ganze Welt. Und das alles unter der Ägide Chinas. In diesen Tagen lädt Peking zum nächsten «Belt and Road»-Gipfel, so der offizielle Name von Chinas ehrgeizigem Programm. Bundespräsident Ueli Maurer wird daran teilnehmen. In Washington und Paris, aber auch in Brüssel und Berlin schrillen die Alarmglocken. Einige Staaten in Asien und Afrika hätten sich bereits von China finanziell abhängig gemacht, sagen Kritiker. Der deutsche Aussenminister Heiko Maas warnt vor einem bösen Erwachen, Chinas Investitionen würden jede Menge Gefahren bergen. Die EU bezeichnet China als «Systemrivalen». Und die US-Regierung unter Donald Trump hat den Chinesen bereits den «Wirtschaftskrieg» erklärt – nicht zuletzt auch wegen der Seidenstrasse.

Kurz erklärt: Die alte und die neue Seidenstrasse Die Seidenstrasse war in der Antike und im frühen Mittelalter die wichtigste Handelsverbindung zwischen China und Europa. Gehandelt wurde ausser mit Seide auch mit Gewürzen, Pelzen, Holzarbeiten, Porzellan, Edelsteinen oder Tee. Getauscht wurde auch Gedankengut. So verbreiteten sich Religionen wie Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus oder Hinduismus über die Handelswege. 2013 kündigte Chinas Führung an, die Seidenstrasse neu zu beleben und damit die Wirtschaft kräftig ankurbeln zu wollen. Die «Neue Seidenstrasse» umfasst den Bau von modernen Eisenbahnlinien, Strassen und Seeverbindungen von China nach Europa und Afrika. Kritiker befürchten, dass China damit vor allem seinen Einfluss auf die Weltwirtschaft ausweiten will. Tatsächlich ist die milliardenschwere «Belt and Road»-Initiative für Staatschef Xi Jinping ein zentrales Projekt, um Absatzmärkte an China zu binden.

Gefahr der Abhängigkeit Ist das Misstrauen gegen China berechtigt? Besteht die Gefahr, sich mit den Milliardengeldern allzu abhängig zu machen von einem Regime, das für Demokratie und Menschenrechte nur wenig übrig hat? Wird China gar zu einer Bedrohung für Europa? «Hinter der Seidenstrasse steckt eindeutig Geopolitik», sagt Nadine Godehardt, stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Staaten, die mit China Verträge unterzeichnet haben, hätten sich auf ein bilaterales Netzwerk eingelassen, in dessen Zentrum China steht. Das laufe nicht auf Augenhöhe ab. Zudem hat das Projekt auch eine technologische Dimension, sagt die Sinologin und Politikwissenschafterin. Mit «Made in China 2025» verfolge die chinesische Führung eine weitere Strategie, um technologisch zum Weltmarktführer aufzusteigen. Godehardt: «Das wird zu Recht als grosse Herausforderung wahrgenommen.» Befürworter preisen das Vorhaben der Chinesen als grösstes Infrastrukturprojekt des Jahrhunderts. Tatsächlich ermöglichen chinesische Gelder in Zentralasien, in Afrika, aber auch in Serbien, Griechenland und Ungarn Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, die sonst in absehbarer Zeit nicht stattgefunden hätten, in einigen Ländern womöglich nie. Insbesondere für die Schweizer Wirtschaft ergeben sich mit Chinas Seidenstrassenprojekt durchaus Vorteile. China ist für die Schweiz der grösste Handelspartner. Anders als etwa die Amerikaner, die sehr viel Industrie und Arbeitsplätze an China verloren haben, besteht für die Eidgenossenschaft wenig Anlass, über die Geschäfte mit der Volksrepublik zu klagen.

Denn wenn China nun wirtschaftlich im Ausland expandiert, um die heimischen Produktionsstätten weiter auszulasten, und womöglich weiter kräftig wächst, sichert das auch den Absatz all der Waren, die Schweizer Unternehmen an die Chinesen verkaufen. Ausserdem wird Mitteleuropa dank der neuen Handelswege nur noch elf Tage mit dem Güterzug von China entfernt sein. Ein Containerschiff braucht fünf Wochen.