Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Insgesamt sollen demnach je zehn Maschinen vom Typ Il-76 und MI-8-Helikopter eingesetzt werden. Auf Satellitenbildern war das dramatische Ausmass der Brände zu sehen.

Russischen Medien zufolge versinken bei den schlimmsten Bränden seit Jahren in der auch für das Weltklima wichtigen Taiga Hunderte Ortschaften im Rauch. In vielen Gebieten gilt der Ausnahmezustand. Besonders betroffen sind die Republiken Jakutien und Burjatien sowie etwa die Regionen Krasnojarsk und Irkutsk.

Drei Millionen Hektar Wald - etwa drei Viertel der Fläche der Schweiz - sind vernichtet. Bewohner beklagen in sozialen Netzwerken, dass die Behörden sich kaum um die Katastrophe kümmerten. Es gebe dort kaum noch Luft zum Atmen.

In der Nacht zum Donnerstag hatte auch US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin Hilfe angeboten. Putin lehnte dankend ab. Die Lage in Sibirien und in den ebenfalls betroffenen noch weiter östlich gelegenen Gebieten ist zum einen wegen grosser Trockenheit und Hitze so dramatisch. Zum anderen zünden Russen traditionell im Sommer zu Tausenden trotz Warnschildern wegen der Waldbrandgefahr Lagerfeuer an. Die geraten ausser Kontrolle.

Es gibt auch Ermittlungen wegen Brandstiftung. Konkret gab es den Verdacht, dass auch kriminelle Holzhändler ein Feuer gelegt haben könnten, um illegale Rodung und Holzverarbeitung zu vertuschen. Regierungschef Dmitri Medwedew ordnete dazu eine Untersuchung durch Generalstaatsanwaltschaft und das nationale Ermittlungskomitee an.