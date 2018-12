López Obrador nahm an der Amtseinführungszeremonie der 56-Jährigen im Kongress in der Hauptstadt des lateinamerikanischen Lands teil. Die Akademikerin gehört der von López Obrador gegründeten Morena-Partei an.

Sheinbaum hatte im Juli die Wahl als Bürgermeisterin mit grossem Vorsprung gewonnen. Damit wurde sie als erste Frau in das Amt gewählt.

Zwischen 1999 und 2000 hatte bereits Rosario Robles den Posten übergangsweise inne, nachdem Bürgermeister Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano zurückgetreten war. Auch der jetzige Präsident hat bereits Erfahrung mit der Millionenmetropole Mexiko-Stadt, er war dort von 2000 bis 2005 Bürgermeister.