"Jiao Qing und Meng Meng werden sehnsüchtig von den Berlinern erwartet", sagte Merkel am Mittwochnachmittag. Chinas Staatspräsident Xi Jinping sagte, die beiden Pandas hätten ein sehr schönes neues Zuhause bekommen.

Der Zoo bekommt das Weibchen Meng Meng und das Männchen Jiao Qing für 15 Jahre als kostenpflichtige Leihgabe - für eine Million US-Dollar pro Jahr. Die Anlage für die Tiere hatte knapp zehn Millionen Euro gekostet.

Die beiden Pandas stammen aus einer chinesischen Zuchtstation und sind am 24. Juni in Berlin angekommen. Der Berliner Zoo ist damit der einzige Tierpark in Deutschland, der die seltenen Bären hält. Für Besucher sind die Tiere von Donnerstag an zu sehen.