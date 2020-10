Merkel fordert Mut für weiteres Zusammenwachsen von Ost und West

Die Kanzlerin würdigte das damalige Engagement aller auf dem Weg zur Deutschen Einheit. "Wir können uns alle freuen, heute in Frieden und Freiheit den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zu begehen", sagte Merkel. "Es brauchte viel Mut, um dahin zu kommen, von Menschen in der damaligen DDR, die auf die Strasse gegangen sind, die friedliche Revolution in Gang gesetzt haben." Mut hätten auch diejenigen in der alten Bundesrepublik gehabt, sich auf den Weg der Einheit einzulassen. Deutschlands Partner seien mutig gewesen, Deutschland zu vertrauen.

Merkel sagte angesichts zunehmender Konflikte in der Welt seit der Wiedervereinigung: "Wir werden weiter gemeinsam in Ost und West, in Nord und Süd Mut brauchen, um einen guten, friedlichen Weg weiter zu gehen", sagte sie. Sie bedanke sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die dazu beigetragen hätten, dass die Deutsche Einheit "im Grossen und Ganzen" gelungen sei. "Ich wünsche mir, dass wir weiter mutig neue Wege beschreiten, damit auch die, die nach uns kommen (...) ein gutes Leben haben, und dass wir neugierig auf die neuen Zeiten sind."

Brandenburg hat in diesem Jahr den Vorsitz im Bundesrat und richtet deshalb die zentrale Einheitsfeier aus.