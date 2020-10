Mehr Neuinfektionen als je zuvor: In Italien kehrt die Angst zurück

Noch am vergangenen Wochenende hatte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte einen neuen, nationalen Lockdown ausgeschlossen: Eine solche drastische Massnahme sei nicht nötig, die verschärften Vorsichtsmassnahmen genügten, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Doch nun rudert der Premier zurück: «Ich mache keine Prognosen», erklärte Conte auf die Frage, ob an Weihnachten ein neuer Lockdown verfügt werde. Welche Massnahmen ergriffen würden, hänge nun sehr stark vom Verhalten und der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger ab. Die Situation sei jedenfalls «beunruhigend», betonte der Premier.

So viele Infektionen wie noch nie

Tatsächlich wurden in Italien am Mittwoch 7332 Neuinfektionen registriert - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Rekordwert stammt vom 21. März: Damals hatten sich 6557 Menschen infiziert. Die Zahlen lassen sich freilich nicht vergleichen: Im Frühling wurden sechsmal weniger Personen täglich getestet. Und: Am 21. März starben in Italien 793 Menschen, 2857 Covid-Patienten lagen auf den Intensivstationen.

Am Mittwoch zählte Italien dagegen 43 Tote und 539 Patienten in Intensivpflege - bei einer auf über 6000 Einheiten erhöhten Bettenkapazität. Von einem Notstand wie im vergangenen April, als die Spitäler Patienten wegen Überfüllung abweisen mussten, ist Italien derzeit noch weit entfernt.