Meghan ist wieder in Kanada – Queen beruft Krisensitzungen ein

(dpa) Prinz Harry allein zu Haus: Die britische Herzogin Meghan (38) ist wieder nach Kanada gereist. Das bestätigte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in London. In Kanada war Harrys und Meghans acht Monate alter Sohn Archie nach dem sechswöchigen Familienurlaub geblieben. Er wurde dort vorübergehend von Meghans Freundin Jessica Mulroney und einem Kindermädchen betreut, wie die Zeitung «Telegraph» berichtete.

Die 40-jährige Jessica Mulroney lebt in Toronto und ist Mode-Stylistin. Sie ist mit Ben Mulroney verheiratet, dem Sohn des früheren kanadischen Premierministers Brian Mulroney.

Wann die Herzogin und ihr Kind nach Grossbritannien zurückkommen, ist nicht bekannt. Auch viele andere Fragen müssen noch geklärt werden, etwa was den beiden Royals künftig an Finanzmitteln in Grossbritannien zusteht, wer für ihren Personenschutz zahlt und ob sie kostenlos weiterhin ihren Wohnsitz in Windsor nahe London nutzen dürfen.

Die Queen entscheidet letztlich

Die wichtigsten Mitglieder des Königshauses wollen innerhalb von einigen Tagen eine Lösung für den künftigen Status von Harry und Meghan finden. Dazu soll es mehrere Krisensitzungen geben. Harry und Meghan würden falsch liegen, falls sie glaubten, sie könnten die endgültigen Entscheidungen treffen, zitierte der «Telegraph» einen nicht näher genannten Insider. «Ihre Majestät ist der Chef.»

Die Queen, Thronfolger Prinz Charles (71) und Prinz William (37) sollen ihre Teams angewiesen haben, schnell mit Regierungen und den Mitarbeitern des Paares «an umsetzbaren Lösungen» zu arbeiten.

Harry und William haben sich überworfen

Prinz William soll wütend auf Harry sein, wie britische Medien berichteten. Die Brüder verstehen sich seit einiger Zeit nicht mehr gut, ebenso wie Meghan und Kate (38). Harry hatte das in einem Interview während seiner Afrikareise im vergangenen Jahr eingeräumt.

Prinz Harry (35) soll erst am Donnerstag wieder einen offiziellen Termin haben. Wahrscheinlich erörtert er bis dahin mit seiner Grossmutter, Königin Elizabeth II., und seinem Vater seine Pläne.

Die 93 Jahre alte Queen sei «verletzt und enttäuscht», wie das Paar seine Absichten veröffentlicht habe, hiess es in Palastkreisen. Harry soll der Lieblingsenkel der Königin sein. Die meisten Royals waren zuvor nicht über die Pläne der kleinen Familie informiert worden.

