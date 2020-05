Medien: Öffnung von Badestellen in Griechenland ohne Probleme

Erlaubt waren nur 40 Menschen pro 1000 Quadratmeter. Der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss ausserdem mindestens vier Meter betragen, und unter den Schirmen dürfen höchstens zwei Liegen stehen. Die Strandbars dürfen nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken.

Bei Verstoss drohen den Betreibern der Badeanstalten die Schliessung ihres Unternehmens für 30 Tage und Geldstrafen bis zu 20'000 Euro, wie die Regierung mitteilte. Bislang war das Baden im Meer in Griechenland wegen der Corona-Epidemie nur an nicht organisierten Küstenabschnitten erlaubt.

Am Montag in einer Woche (25. Mai) sollen auch die griechischen Tavernen, Bars und Restaurants öffnen, hiess es aus Regierungskreisen am Sonntag. Der internationale Tourismus soll nach den Plänen Athens am 1. Juli starten.

Für Montag ist zudem eine Videokonferenz europäischer Aussenminister geplant. Dabei soll besprochen werden, wie die Reisebeschränkungen nach und nach gelockert werden können.