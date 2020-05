Massensterben, Pharma-Mafia und Ende der Demokratie: EU warnte in Sci-Fi-Comic schon 2012 vor Horror-Pandemie

Es ist das Jahr 2111. Über eine Milliarde Menschen sind am tödlichen Virus «B-1049» verstorben. Ein Konsortium der Pharma-Mafia hat die Macht übernommen. Die Demokratie wurde abgeschafft und die Menschen leben in sozialer Isolation. Depression ist die weitverbreitetste Krankheit. Dies das Horrorszenario, welches der von der EU-Kommission herausgegebene Comic «Infected» beschreibt.

Im Vergleich zum 60-Millionen-Dollars-Streifen wurde «Infected» jedoch nur in ein paar hundert Kopien in EU-Repräsentationen in Asien aufgelegt. Das Ziel war, Jugendliche auf die Gefahr einer Epidemie zu sensibilisieren. Zweitens ging es darum, die Rolle internationaler Kooperation und multilateraler Organisationen wie UNO oder WHO herauszustreichen.

Der Corona-Pandemie vorweggenommen wird die Übertragung des Virus als Zoonose vom Tier auf den Menschen, die ihren Ursprung in Asien hat. Ausserdem: die immense Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus durch die Globalisierung.