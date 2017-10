Ein Meer von spanischen Fahnen wehte am Sonntag in den Strassen der katalanischen Regionalhauptstadt Barcelona. Hunderttausende Menschen demonstrierten gegen die Unabhängigkeitserklärung der inzwischen abgesetzten Separatistenregierung. «Wir sind alle Katalonien», stand auf einem Transparent am Kopf des Protestzuges. Und: «Für das Zusammenleben!» Nach Angaben der Organisatoren kamen mehr als eine Million Menschen zusammen, die Polizei sprach von 300 000 Teilnehmern.

Der Unabhängigkeitsprozess habe «Leid und Traurigkeit» in die Gesellschaft gebracht, sagte Albert Rivera, Chef der liberalen Partei Ciudadanos. Nach der Zwangsentmachtung der Separatisten durch die spanische Regierung gehe es darum, «die Katalanen zu versöhnen». Er rief die Bürger dazu auf, bei der von Madrid durchgesetzten Neuwahl am 21. Dezember «massenhaft an die Urnen zu gehen». Katalonien habe eine neue Chance bekommen, eine Regierung zu wählen, «die für alle Katalanen eintritt».

In dem Demonstrationszug sah man neben spanischen Fahnen auch katalanische Banner und Flaggen der EU. Viele Menschen hielten Schilder in Herzform hoch, auf denen die Farben Spaniens, Kataloniens und der EU leuchteten. Zu der Kundgebung hatte nicht nur die Bürgerinitiative «Katalanische Zivilgesellschaft» aufgerufen, sondern auch die konservative Volkspartei, die Sozialisten und die Liberalen. Die am Freitag von den Separatisten verabschiedete Unabhängigkeitserklärung sei ein «Angriff auf die Demokratie», hiess es im Kundgebungsmanifest.

Puigdemont gibt sich kämpferisch

Es ist das zweite Mal, dass das prospanische Lager in Katalonien Muskeln zeigt. Bereits am 8. Oktober hatten 350 000 Menschen in Barcelona gegen die Unabhängigkeit demonstriert. Dieser Tag markierte eine Wende im öffentlichen Leben in Katalonien, das bis dahin von den Anhängern der Unabhängigkeitsbewegung bestimmt worden war. An immer mehr Fenstern und Balkonen in Barcelona sieht man seither spanische Flaggen wehen. Im Strassenbild dominieren allerdings weiterhin die Unabhängigkeitsflaggen.

Dass der Unabhängigkeitskonflikt viele spanienfreundliche Katalanen dazu brachte, auf die Strasse zu gehen, ist für die Separatisten kein gutes Zeichen. Alles deutet darauf hin, dass bei der katalanischen Neuwahl am 21. Dezember mit einer grossen Beteiligung des prospanischen Lagers zu rechnen ist. Der sich anbahnende Stimmungswechsel in Katalonien spiegelt sich auch in einer neuen Umfrage der in Madrid erscheinenden Tageszeitung «El Mundo» wieder.